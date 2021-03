Di Marzio – Il punto sulla questione Donnarumma e gli altri rinnovi. Piace Ilicic

Gianluca Di Marzio, sul suo sito, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Focus sulla vicenda Donnarumma. Ecco il punto del noto giornalista Sky:

Nel corso di questi mesi il Milan ha recapitato a Raiola una prima offerta di rinnovo di contratto da 6 milioni di euro più 1 legato alla qualificazione in Champions League. Rifiutata. Successivamente, più recentemente, ha rilanciato con un quinquennale, alzando l’ingaggio a 7 milioni netti più 1 milione legato alla Champions League. Una seconda offerta con possibilità anche di rinnovo intermedio di due anni, ma non alle cifre richieste da Raiola di 12 milioni di euro.

Raiola e Donnarumma vogliono aspettare per vedere, da una parte, se arriverà un altro rilancio del Milan dopo la qualificazione sicura in Champions League, ma anche per analizzare il mercato internazionale e capire che tipo di offerte possono arrivare. Al momento una situazione di stallo anche all’estero con tutti i top club che hanno occupata la casella del portiere con un grande profilo.

Il Milan rimane sereno, conscia di aver fatto un’offerta importante, in linea con il mercato attuale. Rimane la speranza che Donnarumma capisca la situaione e rinnovi. Ma non per un solo anno, come proposto da Raiola. Un’opzione che non viene presa in considerazione dai rossoneri. L’ambizione di Donnarumma è quella di debuttare finalmente in Champions League e giocarci stabilmente, ecco perchè rinnoverebbe anche per 1 o 2 anni, per capire meglio più avanti se il Milan avrà ambizione di costruire squadra da Champions League.

Non solo Donnarumma. In casa Milan tengono banco le questioni rinnovi Calhanoglu, Ibrahimovic e Kessie. Cosi Di Marzio sulle situazioni e possibili strategie:

Su Ibrahimovic c’è grande serenità e convinzione che rinnoverà con il Milan e si troverà un accordo senza particolari problemi, il dialogo è diretto con lui e c’è volontà reciproca. Su Kessie e Calhanoglu invece le parti si riaggiorneranno più avanti. Mentre per Romagnoli non è mai stato affrontato l’argomento con gli agenti.

Oltre ai rinnovi c’è il mercato in entrata e per il ruolo di trequartista rimane sotto osservazione la vicenda Ilicic, sapendo che a Bergamo non sembra più esserci lo stesso amore tra Gasperini e il giocatore. Problema nel caso sarebbe poi l’età dello sloveno, convincendo la proprietà di un acquisto con un’età sopra i 30. Ma il giocatore piace molto e il Milan rimane vigile.