Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, a Casa Milan sono tutti d’accordo sul possibile obiettivo in attacco. Dusan Vlahovic ha l’identikit perfetto per l’attacco del Milan sul quale scommettere per il futuro. A 21 anni e con oltre 70 presenze in serie A, il centravanti serbo della Fiorentina è il prescelto dai vertici di via Aldo Rossi.