TS – Milan, Tomori verso il riscatto. Dalot e Meité più no che si, Diaz verso un nuovo prestito?

L’edizione odierna di Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sul possibile futuro dei quattro giocatori del Milan in prestito fino a termine della stagione.

Per quanto riguarda Fikayo Tomori, la dirigenza rossonera farà di tutto per provare a riscattarlo: il giovane difensore classe 1997 ha convinto tutti, e i 28 milioni chiesti dal Chelsea sono uno scoglio superabile per un simile prospetto.

Per ciò che concerne Diogo Dalot e Soualhio Meité, è molto probabile che entrambi facciano ritorno alla rispettiva casa madre: il portoghese allo United, l’ivoriano al Torino.

Infine, Brahim Diaz potrebbe restare a Milano, in prestito per un’altra stagione: il trequartista spagnolo è molto apprezzato a Milanello, e il basso minutaggio al Real Madrid potrebbe convincere tutti a rinnovare l’accordo.