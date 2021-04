Intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, l’agente di Elseid Hysaj Mario Giuffredi, ha commentato il recente interesse del Milan: “Passiamo avanti. Il futuro di Hysaj è ancora incerto. Hysaj potrebbe andare in tante squadre, non per forza al Milan. Il suo destino non è ancora scritto. Purtroppo per delineare il futuro di Hysaj bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Vero l’interesse del Milan? No comment“.