“Il rinnovo di Belotti non può attendere”, scrive questa mattina Tuttosport. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi da febbraio dello stesso anno, potrà accordarsi a parametro zero con un altro club.

Il Milan è in pole, lo segue da tempo e potrebbe anche decidere di rinnovare Ibrahimovic per un anno per poi puntare sul Gallo.

Anche Roma e Napoli lo seguono con interesse, insieme ad Atletico Madrid, Chelsea ed Everton.