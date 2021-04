Cantamessa: “Frasi di Ibrahimovic? Se l’arbitro ammette lo sbaglio, si ribalta tutto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Leandro Cantamessa ha commentato l’espulsione di Ibrahimovic durante Parma-Milan. Ecco le sue parole:

“Lo ha descritto esattamente Pioli. Non c’è altro da aggiungere, è stato solo un equivoco. Se l’arbitro dirà di aver sbagliato, la questione si ribalterà. Si è trattato di un equivoco, davvero. Ho ascoltato i sonori riprodotti: sono frasi innocenti, non c’è neanche una particolare vena polemica. Non so cosa l’arbitro ritenga di aver sentito, so che non ci sono insulti“.