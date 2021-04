Cassano: “Per sempre grato al Milan, mi hanno salvato la vita. Ma il mio sogno era l’Inter”

Nel consuetò appuntamento a BoboTV su Twitch, Antonio Cassano è tornato a parlare della sua esperienza al Milan e del suo addio:

“Al Milan sono stato bene, mi hanno salvato la vita. Avevo un sogno però nella mia vita, e si è realizzata l’opportunità di giocare nella mia squadra del cuore, l’Inter e non potevo dire di no. Grazie al Milan per quello che hanno fatto per me, sempre e per sempre. Ibra? Ci riuscivamo a capire, ero la sua spalla perfetta. Quando sono andati via lui e Thiago Silva, ho fatto un po’ di casino per andare all’Inter“