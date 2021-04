Castillejo verso il ritorno in Spagna: piace a Espanyol e Valencia

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Samu Castillejo ha attirato su di sé le attenzioni di due club spagnoli.

L’esterno spagnolo, ex di Malaga e Villareal, è finito al centro dell’attenzione dell’Espanyol: il club tornerà in Liga dopo un anno in Segunda. Inoltre, l’allenatore del Valencia Rudi Garcia è un grande estimatore del giocatore e lo vorrebbe a sua disposizione.

Il contratto di Castillejo con il Milan scade nel 2023 e i rossoneri stano definendo la sua valutazione.