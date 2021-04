COMUNICATO FIFA: “Disapprovazione per un campionato europeo separatista”

Terremoto senza precedenti nel mondo del calcio. Dopo l’ufficializzazione della nascita imminente della Super League, non si è fatta attendere la risposta immediata da parte della FIFA.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione Internazionale del calcio ha condannato la nascita della nuova Super League, che dovrebbe partire già dal prossimo agosto:

“La FIFA non può che esprimere la sua disapprovazione per un campionato separatista europeo chiuso al di fuori delle strutture calcistiche internazionali e non rispettoso dei principi sopra citati“