Dalla Spagna: il Barcellona pensa a Romagnoli per sostituire Umtiti

Il difensore rossonero, Alessio Romagnoli, in questa parte di stagione non sta avendo un buon rendimento. Con l’arrivo di Fikayo Tomori il capitano rossonero ha perso la titolarità, mai messa in discussione in questi anni.

Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, il Barcellona sta pensando proprio al numero 13 rossonero per sostituire Samuel Umtiti. Infatti il club blaugrana sta lavorando alla cessione del difensore francese a causa dell’ingaggio molto alto.

Alessio Romagnoli potrebbe quindi essere il colpo per regalare a Ronald Koeman un ottimo rinforzo difensivo per la prossima stagione.