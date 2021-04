Dalot a Milan TV: “Concentrati per fare bene. Ci mancano i tifosi”

Diogo Dalot è intervenuto nel pre partita di Milan-Sassuolo ai microfoni di Milan TV: “Questa è una partita importante come tutte quelle che abbiamo affrontato. Siamo molto concentrati perché è troppo fondamentale per la nostra stagione. I Tifosi? Credo che a tutti manchino i tifosi, festeggiare per noi e con noi. Per me è stato difficile ma li abbiamo sentiti anche fuori tramite social. Mi sarebbe piaciuto però vederli qui a San Siro“.

Il portoghese ha parlato poi della sua titolarità odierna: “Il mio lavoro è fare bene in qualsiasi momento. Se l’allenatore ha bisogno di me do il massimo, si che gioco titolare, sia che gioco dieci o venti minuti“.