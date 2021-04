Di Marzio: “Donnarumma alla Juve piace tanto, lo vogliono davvero”

Gianluigi Donnarumma è al centro di un vero e proprio caso. Il portiere del Milan non ha ancora rinnovato e aumentano le voci che lo vedono alla Juventus.

A far chiarezza sulla situazione di Donnarumma ci pensa Gianluca Di Marzio che intervenendo ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

“Il PSG ha rinnovato Keylor Navas fino al 2024 quindi non ci sono possibilità che Donnarumma vada a Parigi. Conta l’aspetto economico ma soprattutto l’aspetto Champions, a questo dipenderà la sua scelta. Donnarumma vuole debuttare in Champions. Vuole aspettare per capire quale prospettiva potrà essere la migliore. Si prenderà ancora alcune settimane di tempo con il Milan. La Juve lo vuole davvero, è una tentazione. Ha avviato i contatti ma non li ha accelerati a causa dei vari pensieri che ha per la testa come quello di chiudere tra le prime quattro. Donnarumma alla Juve piace tanto”.