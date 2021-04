La priorità del Milan resta sempre il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma, nel caso in cui ci fosse la fumata nera per il prolungamento, il club rossonero sta già pensando ad un eventuale sostituto. In cima alla lista c’è sempre Mike Maignan, 25enne estremo difensore del Lille.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il giocatore francese ha una valutazione che si aggira intorno ai 17-18 milioni di euro.

Oltre a Maignan al Milan piace Gollini dell’Atalanta e Musso dell’Udinese.