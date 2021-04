Gazzetta dello Sport – Per la Champions serve un altro Milan

La Gazzetta dello Sport torna sulla brutta prestazione del Milan contro la Sampdoria.

Pioli non ha cercato scuse nemmeno questa volta, parlando di “approccio sbagliato“: i rossoneri, infatti, hanno impiegato mezz’ora prima di calciare verso la porta di Audero. Mezz’ora in cui la Samp si è imposta sfruttando il ritmo basso del Milan e le scarse intensità e aggressività.

È vero che quello di Kessié è il 19° palo colpito in stagione -nessuna squadra è sfortunata come i rossoneri da questo punto di vista- ma due punti in più non avrebbero cancellato i campanelli d’allarme.

Per la Champions ci sono 7 squadre in corsa riporta la rosea, e il Milan non può più permettersi passi falsi.