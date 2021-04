Guidolin: “Per giocare nel Milan serve esperienza”

Francesco Guidolin, opinionista per DAZN, ha parlato di Gianluca Scamacca e Dusan Vhahovic, nelle ultime settimane costantemente accostati al Diavolo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Entrambi hanno un futuro importante davanti. Al di là delle caratteristiche tecniche, fisiche o tattiche l’importante sarà il carattere, la personalità: per giocare con la maglia del Milan a San Siro serve responsabilità, non è facile e la pressione è notevole. Servonno qualità umane e una forza dentro che ti consentano di giocare in un club di questo tipo. Mi auguro che entrambi, ai quali le qualità non mancano, riescanno ad esprimersi il tutto il loro potenziale”.