Il Milan contro la Sampdoria ha faticato molto a creare azioni pericolose, in particolare emerge un dato poco rassicurante: nel corso del primo tempo i rossoneri non hanno mai effettuato tiri nello specchio.

Non è la prima volta in questa stagione, era già successo contro l’Atalanta e lo Spezia, sfide terminate con una sconfitta per la squadra di mister Pioli.