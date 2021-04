Bennacer verso il recupero, Theo Hernandez ancora in dubbio

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan deve affrontare la delicata trasferta contro la Lazio. Pioli spera di recuperare i suoi infortunati entro il posticipo di lunedì sera, ottimismo per Bennacer.

NULLA DI GRAVE PER L’ALGERINO

Come riporta Tuttosport, Ismael Bennacer ha riportato una ferita lacero-contusa alla caviglia destra nella partita contro il Genoa. Lo stesso calciatore algerino su Twitter ha rassicurato i tifosi sul non grave infortunio. La speranza è di riaverlo presto in gruppo e pronto per il big match contro la Lazio.



Più difficile la situazione di Theo Hernandez, alle prese con una contrattura al polpaccio destro. Lo staff monitora la situazione del terzino francese ma, nelle ultime ore, non filtra ottimismo per il suo recupero.



Con ogni probabilità tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic che, a sorpresa, non è riuscito a recuperare per il Sassuolo. Il centravanti idolo della tifoseria rossonera e fresco di rinnovo è pronto a riprendere in mano la squadra per mettere al sicuro un posto in Champions League.