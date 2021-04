Meite: “Dimostriamo che vogliamo davvero andare in Champions. Attenzione ai dettagli”

Soualiho Meite ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista del match di sabato contro il Benevento. Le sue parole:

Su Pioli: “Il mister ci da fiducia, ci dice di lavorare e quando lavori hai i risultati. Con il Sassuolo abbiamo giocato bene, siamo andati avanti ma abbiamo commesso alcuni errori, anche se piccoli, che hanno fatto la differenza. Il calcio si gioca anche sui dettagli”

Sulla partita contro la Lazio: “Non siamo andati a Roma con lo spirito giusto ma questa settimana abbiamo lavorato sui dettagli e abbiamo lo spirito giusto. Tutte le partite sono importanti, l’abbiamo sempre saputo. Dobbiamo dimostrare di volere andare davvero in Champions”

Su Ibra: “Giocatore importante, che parla e da fiducia. Importante che sia tornato e speriamo di vincere contro il Benevento”

Sul Benevento: “Giocheranno bassi ma noi abbiamo qualità e possiamo batterli, dobbiamo avere fiducia e stare attenti ai dettagli”

Sul suo arrivo al Milan: “Sono arrivato a gennaio, avevano fatto belle cose e non possiamo mollare ora. Ci sono 5 finali per andare in Champions”