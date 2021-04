Maldini cerca una punta di peso: resta aperta la pista Scamacca

Il Milan continua a cercare una punta di peso per far rifiatare Ibrahimovic (vicinissimo al rinnovo) nella prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, resta caldo il nome di Gianluca Scamacca, in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo.

L’ATTACCANTE TORNERÀ AL SASSUOLO IN ESTATE

In inverno i tentativi del Milan con il Grifone non sono andati a buon fine. Ma a fine stagione, l’attaccante classe ’99 tornerà al Sassuolo, e i rossoneri potranno avviare nuovi contatti.

Se i neroverdi non riterranno fondamentale la gigante punta italiana, Maldini farà un nuovo tentativo per portare Scamacca a Milano.