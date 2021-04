Mondiali 2022 – La FIFA fa chiarezza: alla Rai tutto il pacchetto dei diritti TV

Contrariamente a quanto trapelato ieri, la FIFA ha diramato un comunicato nella giornata di oggi ufficializzando l’acquisizione da parte della RAI dei diritti tv per i Mondiali del 2022. Dunque niente suddivisione del pacchetto dei diritti TV con Amazon.

Ecco la nota ufficiale della FIFA: “A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo FIFA 2022, la FIFA ha assegnato i diritti esclusivi per il concorso alla Rai, emittente del servizio pubblico nazionale italiano. Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio e fornirà una trasmissione estremamente forte per il torneo. La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, offrirà anche un’ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28 partite del torneo, tra cui la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, saranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo gli obiettivi della FIFA di fornire un’ampia visibilità per le sue competizioni”.