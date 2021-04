Nuova pelle per la Nazionale Italiana. Nella giornata di oggi è stato svelato da PUMA il nuovo kit away della nostra Nazionale, già disponibile online e in store per tutti i tifosi. La nuova maglia è stata presentata in correlazione alla campagna Only See Great di PUMA, per celebrare l’unicità e l’orgoglio nazionale dell’Italia.

Il design

Passione, orgoglio e identità dell’Italia: sono queste le parole chiave del nuovo kit away degli Azzurri. Made for millions è il nuovo slogan di Puma. La maglia non è dedicata solo a chi potrà indossarla sul campo, ma è pensata per l’Italia e per tutti gli italiani che la rappresentano. Il kit mostra sulla parte frontale la scritta Italia e i colori della bandiera, in una grafica vivace e brillante accompagnata dal logo FIGC posizionato centralmente con il Puma Cat.

fonte puma.com

Un’importante novità di design è l’utilizzo dello scudetto FIGC, impresso tono su tono sulla maglia, per creare un’estetica visiva sorprendente. I dettagli in Blu Navy aggiungono un tocco raffinato ed elegante al bianco classico della seconda maglia della Nazionale italiana.