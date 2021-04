Partito il toto attaccante. Ecco i profili che piacciono ai rossoneri

Durante la trasmissione “Il Calcio è servito” in onda su Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato delle strategie future del Milan per quanto riguarda il reparto avanzato: “Per il futuro ti faccio altri 3 nomi. Il primo è Vlahovic della Fiorentina che piace tanto a Pioli. Le sue prestazioni hanno fatto alzare il prezzo fino a 40 milioni e forse sono troppi per le casse rossonere. Poi c’è Belotti che va in scadenza nel 2022 e non ha trovato un accordo per rinnovare con il Torino, Cairo chiede 30 milioni. Gli stessi soldi che chiede il PSV per Malen, 22 anni. Ha segnato 25 gol in 41 partite ed è gestito da Raiola. Bisogna capire come il Milan lavorerà con il procuratore anche perché ci sono in ballo Donnarumma e Ibrahimovic”.