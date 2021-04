Pellegatti: “Vorrei che Donnarumma dicesse che rimane”

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione Donnarumma:

“Due giocatori esaltano le folle, l’attaccante che ti regala il gol, ma il tifoso si affeziona al coraggio del suo portiere. Donnarumma è un grande portiere, la parata su Immobile la effettua un solo portiere al mondo, e quel portiere ce l’ha il Milan.

Io soffro per Gigio Donnarumma, il Milan ha il portiere più forte del mondo, io soffro perché non è amato da tutti i tifosi del Milan.

Perché ci siamo ridotti a questa situazione? Non voglio veramente pensare che vada alla Juventus. Sembra che ormai non possa più andare al PSG. Lui continua a dire che rimane al Milan agli amici e allora dillo. Soffro anche perché quando, mi auguro e si augura la società, firmerà per 8 milioni ci sarà qualcuno che dirà che quell’ingaggio è una vergogna.

Gigio è milanista dentro, so che ama il Milan, ma mi fa impazzire che viene fuori la figura di un giocatore che pensa solo ai soldi e questo mi dispiace, perché lo conosco e gli voglio bene. Ma perché rovinarsi così la vita? Perché prendere insulti dai propri tifosi? Spero che il Milan si goda ancora questo portiere per anni. In questo momento servirebbe una sua dichiarazione, dicendo che rimane.

Non posso credere che Donnarumma rovini questi cinque anni andando alla Juve. Il capitano del Milan che passa alla Juventus, non ci voglio credere. Gli insulti dei tifosi sono quelli di amanti traditi. Un suo trasferimento in bianconero sarebbe veramente triste”.