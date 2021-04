Per Ibra il Parma è la vittima preferita in Serie A

Zlatan Ibrahimovic e il Parma hanno un feeling molto particolare. Il centravanti svedese quando vede la maglia gialloblu dei ducali si diverte in maniera particolare. Infatti come contro Roma e Palermo anche al Parma ha realizzato 10 gol nel campionato italiano. Sono le squadre a cui Ibra ha segnato di più in serie A.

Domani avrebbe l’ occasione di battere il suo record di gol realizzati ad una squadra nel nostro massimo campionato. Oltre al record, i suoi gol domani sarebbero importanti per le ambizioni del suo MIlan.