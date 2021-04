Florentino Perez non molla il progetto Super League, anzi rilancia. E lo fa coinvolgendo anche Milan e Juventus, le quali, secondo il numero uno del Real Madrid, non si sarebbero ancora tirate indietro dal progetto. Queste le parole di Perez ad El Larguero, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano: “Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan sono ancora in trattativa per trovare soluzioni. Non sono usciti. Tutte e 12 hanno firmato contratti vincolanti.

La gente dice che non si tratta di merito calcistico, ma è sbagliato. Quei 15 club l’hanno guadagnato in campo, hanno vinto trofei negli ultimi 20 anni. Come puoi dire che non l’hanno guadagnato?“.

Perchè è fallito?

Florentino Perez ha spiegato anche la dubbia posizione delle inglesi, rivolgendosi anche alla UEFA: “Perché le inglesi si sono ritirate? La Uefa ha fatto una scena che mi ha persino sorpreso. Sembrava che fosse scoppiata la bomba atomica.

Questa cosa che siamo tutti uguali nel calcio è bellissima ma non è così. Alcune partite non se le vede nessuno e anche io faccio fatica a vederle“.