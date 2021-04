Pioli in conferenza stampa: “Zlatan mi ha detto che c’è stata una discussione, ma non ha offeso Maresca”

Stefano Pioli ha parlato al termine del match tra Parma e Milan, vinto per 3 a 1 dai rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria: “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, ma l’abbiamo approcciata molto bene, stavamo comandando meritatamente. Si è complicata, ma lo spirito dei miei giocatori di tornare alla vittoria ci ha dato ragione”

Su cosa è cambiato in questa settimana: “Non si può pensare troppo alla partita precedente, se no non riesci a preparare quella dopo. Abbiamo giocato con un piglio differente, più veloci, con più ritmo. Ci siamo mossi meglio noi e abbiamo mosso meglio la palla.”

Su cosa è successo a Ibra: “Io credo che la verità sta nel mezzo, a me Zlatan ha detto ”mister se avessi mancato di rispetto all’arbitro sarei il primo a chiedere scusa a lui e ai compagni’, mi ha detto che c’è stata una discussione, ma non lo ha offeso. Chiaramente dispiace perché Zlatan oggi stava molto bene. Abbiamo altre risorse per sostituirlo bene comunque”

Sulle alternative: “Ci sono, ci sono le risorse e sta meglio anche Mandzukic, anche se chiaramente non è al massimo. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara.”.