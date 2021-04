Pioli: “Le partite saranno difficili, vincere oggi era importantissimo”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Genoa. Ecco le sue parole:

“Abbiamo un obiettivo importante, le partite che ci aspettano sono molto difficili: vincere in questo momento è importantissimo. Abbiamo sprecato troppo, potevamo chiuderla nel primo tempo.

Rebic? Il Genoa ci ha chiuso a sinistra, dove sa che attacchiamo spesso. Abbiamo sfruttato la corsia destra. Rebic poi è più una seconda punta che un esterno, ci piacciono moltissimo le sue caratteristiche.

Obiettivo scudetto? Sono 3-4 gare che non lottiamo più per lo scudetto, il nostro obiettivo è riportare il Milan in Champions league. Siamo la terza squadra più giovane d’Europa e nessun’altra è sopra il decimo posto. La società ha fatto qualcosa di incredibile mettendoci in queste condizioni, ma mancano ancora partite difficili. Ora testa al Sassuolo”.