Pioli: “Sono deluso, mi aspetto una grande reazione. Su Calhanoglu era fallo”

Sulla sconfitta: “I nostri avversari sono stati più bravi di noi. Nel primo tempo dovevamo pareggiarla, mi aspettavo di più. Sul 2 a 0 la partita si è complicata, non mi spiego come non possa essere fallo su Calhanoglu, è andato anche a rivederlo. È evidente che lo abbia preso. Noi dobbiamo far di più, bisogna reagire”.

Sulla partita: “Abbiamo permesso alla Lazio di mettere in atto quello che sanno fare bene. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti dove potevamo segnare. Poi tutto si è complicato. Dobbiamo fare meglio in alcune occasioni difensive, non volgiamo che il campionato finisca con una delusione”.

Su Ibra: “E’ stato fuori tante partite, sabato dovrebbe esserci”.

Sui gol subiti: “Non possiamo rimanere 2 contro 2 con due attaccanti veloci come quelli della Lazio. Dovevamo stare più attenti”.

Sullo spogliatoio: “I giocatori sono delusi come me. Non è stata una partita pessima, ma bisogna far di più”.

Sulla classifica: “Adesso guardando la classifica è difficile perché le avversarie vanno forte. So di allenare una squadra intelligente, mi aspetto una reazione importante”.