QS – Senza Champions il Milan perde tre big

Il Milan rischia di non entrare in Champions League. Il mancato accesso alla competizione principale sarebbe da considerare come un completo fallimento stagionale. E non è tutto. Il diavolo, al termine della stagione, dovrebbe fare i conti gli addii.

Secondo quanto riporta “QS”, senza Champions il Milan rischia di perdere tre big: si trattano di Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli. La situazione per i primi due è ancor più complicata in quanto, visti i mancati rinnovi, andrebbero via a parametro zero.