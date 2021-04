In seguito alla sconfitta di ieri del Milan contro la Lazio, anche Massimo Ambrosini, storico centrocampista dei rossoneri (17 stagioni al Milan,dal 1995 al 1997 e dal 1998 al 2013) ha dichiarato a “Tutti convocati” su Radio 24: “Il Napoli ha un calendario migliore del Milan e in 5 partite può succedere di tutto. Per il Milan la Champions è in dubbio, la situazione si è complicata molto”.