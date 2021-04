Arrigo Sacchi ha parlato di Milan ai microfoni di SportMediaset nel giorno del suo 75esimo compleanno. Le parole:

“Conosco Pioli da tanto tempo, è una persona d’oro. Nelle precedenti esperienze non era riuscito a dare un’identità precisa alle sue squadre, adesso sì. Poi c’è Ibra, un grande giocatore che gioca per e con la squadra. Un giocatore da solo non fa mai una squadra intera, il calcio è uno sport di collettivo, non bisogna trasformarlo in sport individuale”.