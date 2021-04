La scelta di Pioli di schierare Alexis Saelemaekers terzino destro contro la Sampdoria, lasciando Castillejo alto nel tridente, ha suscitato più di qualche perplessità.

Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport analizzando questa mossa:

“Pioli avrà apprezzato le capacità del belga di essere migliorato dal punto di vista tattico. Però, quando lo presero, Boban disse che avrebbero cercato di lavorare per farlo giocare come esterno basso: intravedevano un futuro in questo ruolo“.