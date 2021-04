SM LIVE – Pioli: “Sarà una partita difficile ma la squadra sta bene. Futuro? Meglio pensare a domani”

Buon pomeriggio a tutti i lettori di SpazioMilan. Oggi seguiamo live le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia del match valevole per la giornata 29 del campionato di Serie A tra Milan e Sampdoria. Per la prima volta la conferenza sarà tradotta nel linguaggio dei segni in modo che anche i tifosi non udenti possano seguire l’evento.

Le parole di Pioli:

“Sono felice che si possa fare la conferenza con la traduzione nel linguaggio dei segni e saluto i nostri amici che grazie a questa traduzione possono seguirci”

Sul destino nella mani del Milan: “Ci siamo sempre presi le nostre responsabiità. Ora arriva il momento decisivo della stagione e vogliamo concludere senza alcun rimpianto. Poi i conti li faremo alla fine”

Sulla condizione della squadra: “Avevamo bisogni di uno stacco. Hanno tutti lavorato bene. Chi è rientrato dalla nazionale sta bene tranne Brahim che ha ancora qualche problema”

Sulle parole di Bennacer: “Tutti noi crediamo in ciò che facciamo. Lavoriamo con serenità e fiducia e dobbiamo continuare a farlo fino alla fine. Domani dobbiamo dimostrare tanto contro una squadra forte allenata da un grande allenatore, colui che mi ha dato di più nella mia carriera da giocatore”

Sui rinnovi: “C’è serenità in tutti i giocatori compresi coloro che devono rinnovare. Sono concentrati perchè sanno che il loro futuro è adesso”

Sui punti per la Champions e sui risultati in casa: “Credo che sia intorno ai 75 ma è difficile fare calcoli. Ci sono partite molto difficili. In casa facciamo fatica ma ora dobbiamo tornare a vincere anche a San Siro”

Sullo scudetto: “Domani non avremo tutti a disposizione. Speriamo di recuperare qualcuno anxhe nella prossima partita. Il nostro obiettivo è non avere rimpianti alla fine”

Su Ibra: “Sta bene, contento del ritorno in nazionale e del fatto di essere qui con noi. Non è stanco. Ha fatto due allenamenti di grande livello”

Su Bennacer: “Noi abbiamo un idea di gioco. Dobbiamo essere compatti e aggressivi senza palla e anche nella fase di impostazione Bennacer diventa importante nel nostro lavoro”

Su Hauge: “Può essere importante. Ha avuto un calo fisico normale ma ora è in buone condizioni”

Sul riscatto di Tomori: “Siamo soddisfatti di come si è inserito. Ci da caratteristiche importanti. Noi dobbiamo essere concentrati su domani e non sul futuro. Oggi abbiamo fatto il primo allenamento con tutti a disposizione e dobbiamo pensare a domani”

Sulla condizione fisica: “Stiamo meglio del match contro la Spezia. Stiamo bene, arriviamo da una grande prestazione. Abbiamo giocato nonostante tutte le difficoltà e siamo riusciti a vincere. Domani sarà una partita difficile ma da vincere”

Sulla consapevolezza: “La squadra deve pensare di vincerle tutte. Dobbiamo pensare in positivo e tramutare le nostre speranze in prestazioni convincenti. Vincere le partite non è facile ma dobbiamo provarci”

Sui contatti con la dirigenza: “Mi confronto sempre con loro ma ora pensiamo a domani e non al futuro”

Sulla Sampdoria: “La differenza la fanno la qualità e le motivazioni che sono forti da tutte e due le parti. La Samp sa cambiare pelle in varie situazioni e dobbiamo aspettarci una partita complicata”

Sul gioco della Samp: “Verticalizzano molto e dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco”

Sulla rimonta di Firenze: “Abbiamo qualità importnati e ci abbiamo creduto. Questa è una prova della nostra crescita”

Sull’aggettivo per il suo Milan: “Credo che il Milan dei sorprendenti possa essere corretto. Poi va tutto valutato alla fine perchè è quello che conta. Ad oggi siamo a sorpresa del campionato con 17 punti in più rispetto all’anno scorso. Rimandiamo i giudizi a fine anno poi penseremo agli aggettivi”

Termina qui la conferenza di Stefano Pioli. La redazione di SpazioMilan augura un buon proseguimento di giornata a tutti.