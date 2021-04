SM LIVE – Pioli: “Parma squadra forte e veloce. Calabria rientra in settimana”

Buongiorno a tutti i lettori di SpazioMilan. Oggi seguiamo live le parole dell’allenatore rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A fra Parma e Milan, in scena domani alle ore 18:00 allo stadio “Ennio Tardini”.

Sul clima intorno alla squadra: “Conta solamente la gara di domani, non concentriamoci sulle nove gare totali. E’ una gara difficile, contro una squadra che sta bene, fisica e veloce con un gioco efficace, dobbiamo puntare sulle nostre qualità”.

Sull’umore post Sampdoria: “Siamo consapevoli delle nostre qualità, e quindi siamo delusi quando non riusciamo a giocare all’altezza. Dobbiamo andare avanti, e non dobbiamo commettere gli errori commessi domenica scorsa”.

Su Calabria e Mandzukic: “Davide è importante per noi, ci spiace che sia fuori anche se credo che possa tornare già settimana prossima. Quello che si è guadagnato è tutto merito suo. Mario può darci una grande mano, mentalmente sta benissimo”.

Sulla gara con la Sampdoria: “Non possiamo continuare a guardarci indietro, conta solo la gara di domani. Se mantenessimo la media punti avuta fino ad ora, arriveremmo a 80 punti, un grande risultato che garantirebbe i primi quattro posti. Siamo concentrati su domani”.

Sulle pressioni: “Ce le siamo create da soli: l’anno scorso puntavamo l’Europa League, oggi puntiamo la Champions. Abbiamo pressione per la gara di domani, ma dobbiamo fare bene perché sarà una partita importante e difficile”.

Sui pareggi in extremis: “Andare in vantaggio ti dà fiducia e convinzione: è fondamentale l’approccio, dobbiamo essere pronti e decisi. Abbiamo bisogno di qualità e di ritmo, e se non li troviamo andiamo in difficoltà”.

Sul lungo tempo in panchina: “Sto bene al Milan, c’è grande sintonia con tutti e stiamo facendo un grande lavoro per riportare il Milan dove dovrebbe stare. Stando così bene posso incidere nel migliorare gli aspetti generali: so che dobbiamo arrivare a grandi risultati”.

Sui rinnovi e su Donnarumma: “Io vedo i miei giocatori sereni e concentrati; sono a conoscenza delle trattative e so che bisogna aspettare il risultato finale. Ma siamo tutti concentrati sulla gara di domani e sul raggiungere la Champions. Sappiamo da dove arriviamo, non siamo ancora dei vincenti ma possiamo diventarlo continuando così”.

Sugli infortuni: “Gli unici indisponibili saranno Calabria, Romagnoli, che sta meglio ma non è pronto, e Maldini. Gli altri saranno tutti disponibili”.

Sulla parola scudetto: “L’avete sempre usata voi, noi puntiamo sempre a vincere tutte le gare e siamo concentrati su domani”.

Su chi può giocare a destra: “Hauge non è adatto al ruolo, oltre a Saelemaekers e Castillejo penso che Diaz possa fare bene sulla fascia. Vedremo”.

Su Theo Hernandez: “Veniva da una settimana difficile, la gara con la Sampdoria ci può stare, può capitare, lui è disponibile e pronto come sempre a dare il massimo”.

Sul rush finale: “Non abbiamo ansie, penseremo una gara alla volta. Dobbiamo continuare a giocare da Milan, facendo bene e dimostrando di essere forti: il campionato finisce il 23 maggio”.

Sul gioco e i risultati: “Credo che ogni allenatore abbia una propria identità; la cosa più importante è giocare un calcio adatto alle proprie idee e alle proprie caratteristiche. Bisogna giocare per vincere, ognuno deve puntare a quello. Noi abbiamo un certo modo di giocare, e i ragazzi sono contenti se riescono ad applicare il gioco e sono delusi quando non ci riescono”.

Sul gioco del Parma: “Il campionato italiano è bello perché affronti sempre squadre tatticamente diverse. Dobbiamo aspettarci di tutto e cercare sempre la profondità. Dobbiamo essere abili nelle letture, precisi e veloci nei movimenti senza palla”.

Sulla rosa a disposizione: “Avere tanti possibilità è assolutamente positivo: più scelte e più possibilità di rotazione. Spero di avere tutti a disposizioni a breve”.

Sul 2021: “Ci sta mancando l’ultimo passaggio, dobbiamo fare scelte migliori e cercare di essere sempre lucidi”.

Termina qui la conferenza stampa di mister Stefano Pioli.