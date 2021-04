Secondo quanto riportato da SportMediaset, Rafael Leao e Mario Mandzukic non hanno recuperato ancora del tutto dai loro rispettivi infortuni durante la sosta delle nazionali. Entrambi non dovrebbero essere convocati per il match di sabato contro la Sampdoria.

Situazione diversa, invece, per Ante Rebic: il croato ha recuperato dal suo infortunio e, data la squalifica ridotta di una giornata, tornerà ad essere disponibile per la prossima gara.