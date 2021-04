Tabù San Siro, 23/45 punti: un mito da sfatare assolutamente

Il Milan quest’oggi scende in campo contro il Genoa per continuare la lotta Champions. Le “mura amiche” però di San Siro, tanto amiche non lo sono. Il diavolo in casa ha ottenuto la metà dei punti disponibili fino ad ora dalle sfide in casa: 23 su 45.

Un Tabù che in questo 2021 si è acutizzato in maniera alquanto preoccupante: i rossoneri non vincono in casa dalla seconda giornata di ritorno contro il Crotone ovvero, da poco più di 80 giorni. Un mito paradossale che Pioli e i ragazzi hanno il dovere assoluto di sfatare. La corsa Champions passa soprattutto da qui.