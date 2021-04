Andrea Belotti potrebbe infiammare la prossima estate di calciomercato. Il capitano del Torino, infatti, come riportato dalla Repubblica, non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto.

Su di lui molti club italiani ed europei. Atletico Madrid e Siviglia in Liga, Everton e Chelsea in Premier. In Italia ci sono Milan e Napoli, che sembrano essere le squadre maggiormente interessate.

Il Torino, dal canto suo, chiede 35-40mln di base. Nonostante il contratto in scadenza nel 2022.