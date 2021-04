Verso Milan-Genoa: atteso per domani l’esito degli esami di Zappacosta

Davide Zappacosta potrebbe non figurare nella lista dei disponibili del Genoa per la sfida di domenica pomeriggio contro il Milan. L’esterno rossoblù è uscito anzitempo nella sfida contro la Juventus a causa di una brutta botta, e ancora non è chiaro quanto resterà fuori.

Stando a quanto riferisce Il Secolo XIX, il giocatore si sottoporrà domani nel pomeriggio agli esami strumentali. La speranza di Davide Ballardini è quella di averlo già a disposizione per la prossima sfida o per il turno infrasettimanale contro il Benevento.