Mattia Zaccagni è una delle rivelazioni di questa Serie A. Il centrocampista del Verona, infatti, è finito nel mirino di molte big del nostro campionato.

In particolare il Napoli avrebbe già l’accordo con gli scaligeri sulla base di 16mln di euro, ma il centrocampista italiano starebbe aspettando il Milan.

I rossoneri sono interessati e ne hanno già parlato con l’Hellas in occasione del dialogo per Lovato, ma non hanno approfondito ancora il discorso. A riferirlo è Calciomercato.com.