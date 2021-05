Come riferito da Calcio e Finanza, la Lega Serie A dopo un’ assemblea fiume, ha assegnato il secondo pacchetto dei diritti TV del campionato di Serie A per il triennio 2021/24 a Sky. A favore dell’offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club. Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse.