È sempre calciomercato: il Milan guarda con attenzione in casa viola

C’è una stagione da terminare, c’è una qualificazione Champions da conquistare.

Nella storia del calcio non è mai accaduto che la squadra campione d’Inverno non si posizionasse, poi, almeno nelle prime quattro posizioni: il Milan questo non può permetterselo.

La Champions League manca, ormai, da troppo tempo: riuscire a qualificarsi significherebbe tanto anche dal punto di vista economico, dettaglio fondamentale per fare, poi, una buona campagna acquisti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe in mente di prendere un giovane da far crescere all’ombra di Ibrahimović: il nome in cima alla lista è quello di Dušan Vlahović.

Il bomber viola è definitivamente esploso durante questa stagione (19 gol in campionato) ed ha come idolo, da sempre, proprio Zlatan.

Il prezzo del suo cartellino è lievitato negli ultimi mesi, toccando addirittura quota 40 milioni.

