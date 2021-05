C’è l’accordo con Maignan in caso di addio di Gigio

Il Milan sta avendo problemi con il rinnovo di Gigio Donnarumma, ormai la trattativa prosegue da mesi ed adesso è congelata in attesa dell’ultimo turno di Serie A, il rischio di perdere il portiere a parametro zero è alto.

I rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio e secondo quanto scritto da Tuttosport la dirigenza ha trovato un accordo con il Lille per Maignan. Le due società sono in buoni rapporti e nel caso in cui il Gigio dovesse partire il portiere del club francese sbarcherà a Milano.