Milan, questa sera c’è in palio un pezzo di futuro: Champions o nuovo anno zero

Questa sera andrà in scena, allo “Juventus Stadium” di Torino, il big match fra i bianconeri ed il Milan di Stefano Pioli: un autentico spareggio per l’accesso alla prossima Champions League.

Come riporta il Corriere della Sera, una vittoria contro i bianconeri permetterebbe al Milan di affrontare al meglio poi le gare contro Torino e Cagliari, per poi giocarsi il tutto per tutto in quel di Bergamo.

A Torino, insomma, c’è in palio il futuro: senza i soldi dell’ingresso in Champions League, il Milan rischierebbe nuovamente di ripartire da zero; finire fra le prima quattro è quindi fondamentale.