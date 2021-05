Corsa per la Champions League: i bomber saranno decisivi

Dei quattro posti disponibili per l’accesso alla Champions League solo l’Inter, Campione d’Italia, è sicura dell’accesso alla prossima edizione.

Juventus, Milan, Napoli, Atalanta e Lazio dovranno lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata per qualificarsi e, inevitabilmente, saranno fondamentali i gol degli attaccanti.

“Champions: decidono i bomber” titola il Corriere dello Sport stamattina.

A pagina 10, poi, un focus sull’argomento: “Sono tornati i cannonieri per lo sprint. Cinque squadre contano sulle loro reti per centrare un posto tra le big d’Europa. Mancano quattro turni ma tutto è ancora in gioco: per le difese avversarie un finale bollente. Domenica scontro diretto tra Ronaldo e Ibrahimovic: primo e ottavo della classifica dei cannonieri di A. Due punte sempre più indispensabili a Juve e Milan”.