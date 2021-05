Da Vlahovic a Donnarumma: dalla Champions passano acquisti e conferme in rosa

Il pareggio casalingo contro il Cagliari rischia di compromettere la stagione rossonera.

La qualificazione alla prossima Champions League mette in palio denaro e acquisti, ma senza il pass per la massima competizione europea il Milan sarebbe costretto a rivedere i suoi piani.

Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport” nella sua edizione odierna, infatti, il risultato di San Siro mette ora in dubbio la permanenza di giocatori come Tomori e Brahim Diaz. Per non parlare, poi, del rebus legato alla delicata questione contrattuale di Donnarumma, difficile da trattenere senza i ricavi Champions, e delle alte richieste di ingaggio di Calhanoglu.

Senza dimenticare gli obiettivi di mercato del Milan, tra cui il costoso e chiacchierato Vlahovic, il talento della Fiorentina che fa gola e mezza Europa.

A Bergamo, quindi, gli uomini di Pioli si giocano tanto, se non tutto, e stavolta un altro passo falso rischia di costare definitivamente la stagione.