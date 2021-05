Anche Dalot Milan, come per Mandzukic, è una storia arrivata al capolinea. Ecco le parole del terzino sul suo profilo Instagram.

LE PAROLE DI DALOT

“Nuovo paese, esperienze diverse ma stessa passione! Che stagione, piena di emozioni, con nuovi obiettivi da raggiungere e nuove cose da imparare; è stato un grandissimo anno per me ed è stato un piacere aver preso parte a questo gruppo e a questo magnifico club. Sono molto felice di aver aiutato il club a tornare in Champions“.