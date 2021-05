Stefano De Grandis ai microfoni di Sky Sport24 ha parlato del tema più caldo del momento, ovvero la scelta di Donnarumma di non rinnovare con il Milan:

“E’ una scelta discutibile dal punto di vista etico quella di Donnarumma. Il Milan ti ha fatto esordire, diventare grande e sei tornato in Champions League. Per l’età che ha secondo me il discorso finanziario non regge, a volte i sentimenti sono più importanti. E’ chiaro che non decide solo lui ma la scelta al momento è rischiosa e discutibile.”