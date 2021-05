Di Marzio: “Confermo l’opzione Barca per Donnarumma”

Durante il programma “23” su SkySport, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile futuro di Gigio Donnarumma: “La possibilità Barcellona per Donnarumma è assolutamente confermata al di là di Ter Stegen, visti i rapporti buonissimi tra Laporta e Raiola e visti i tanti parametri zero che sta prendendo il Barcellona. La Juventus prenderebbe Donnarumma solo nel caso in cui trovasse una sistemazione per Szczęsny, ma bisogna sottolineare che il rapporto tra Allegri e il polacco è molto buono. È l’ennesimo segnale che Donnarumma non avesse accordi con nessuno”.