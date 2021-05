Di Marzio: “Non c’è nessun accordo tra Donnarumma e un altro club”

Dopo l’acquisto di Mike Maignan, resta da capire quale sarà il destino di Gianluigi Donnarumma. Le voci rimbalzate nelle ultime ore accostavano il talentuoso portiere classe 1999 alla Juventus e a club europei come Barcellona, Psg e Borussia Dortmund.

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto negli studi Sky, ha voluto fatto chiarezza sulla situazione del portiere azzurro. Le sue parole: “Donnarumma non ha un accordo con un’altra squadra, neanche con la Juventus. Non si è neanche seduto a trattare con il Borussia Dortmund. Magari firma con una squadra a 6 milioni, o a 7-8… oggi non ha chiuso con nessun’altra squadra, questo va chiarito”.