Donadoni sulla corsa Champions: “Il Milan merita più della Juve”

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulle probabilità rossonere di raggiungere la Champions League. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale vede nel Milan la squadra favorita per il quarto posto.

Ecco un estratto dell’intervista: “Corsa Champions? Il Milan ha dimostrato a lungo di essere in grado di lottare per il primo posto pur non avendo le attrezzature delle altre squadre. Io credo che la squadra di Pioli meriti di andare in Champions League più della Juventus”.